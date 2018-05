Langfri betyr fyll for flere

Mange fridager på rad sånn som nå betyr høysesong for fyll.



Det sier flere avholdsorganisasjoner til P4 Nyhetene.



Fyllebråk på 17. mai På nasjonaldagen måtte politiet flere steder i landet rykke ut etter meldinger om fyll, bråk, masseslagsmål og vold.

- Det er trist at en dag som skal være barnas dag blir preget av fyll og vold

- Ferier vet vi er høysesong for å drikke og det tror vi også slår ut på denne typen langhelger, sier generalsekretær i organisasjonen Av-og-til, Randi Eriksrud.

Det samme ser Blåkors, sier kommunikasjonssjef Sten Magne Berglund.

- Det må være lov å nyte noen fridager uten at man må drikke seg full hver dag, sier Berglund.

Opp mot fem dager fri Med inneklemt dag fredag 18. mai og deretter pinsefri frem til og med mandag kan det bli en del som bare fortsetter 17. mai-feiringen.

- Hvis det blir sånn at hovedformålet med å ha fri er å kunne drikke så er vi på feil spor. Vi må kunne ha langhelger uten at det fører til merarbeid for politiet i form av fyll og bråk, sier Berglund.

16. mai meldte Vinmonopolet om salgsrekord hittil i år med 820.000 solgte vareliter på en dag.

- Vi ser at Vinmonopolet har høy omsetning før påske, jul og andre røddager. Så det tyder jo på at folk drikker en god del mer enn tidligere, sier Berglund.





Tenker på barna





- Barn oppdager lenge før at voksne har drukket alkohol og dette kan gjøre dem usikre. Vi vet også at mange barn får ferier og fridager ødelagt på grunn av voksnes alkoholbruk. Vi ønsker at alle bør tenke over alkoholforbruket sitt, både på røde dager og andre dager, sier Eriksrud.





Berglund i Blåkors er oppgitt over at det i år ble en del fyllebråk på 17. mai.



- Det er trist at en dag som skal være barnas dag blir preget av fyll og vold. Jeg håper vi kan få en diskusjon nå om norsk drikkekultur for det er ikke slik at det alltid passer, selv om det er en fridag, å drikke alkohol, sier Berglund.



Alkohol er også et problem for mange barn, sier Eriksrud i Av-og-til.