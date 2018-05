Lanserer is med ølsmak

NOE SÅNT? Produsentene har ikke sluppet noen bilder av øl-isen, så dette er kun et illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock

En dansk ølprodusent har bestemt seg for å kombinere de to kanskje mest etterspurte matvarene i varmen – øl og is.





Øl-isen, som av Premier IS og Thisted Bryghus blir omtalt som «en gedigen nyhet», lanseres i forbindelse med Danske Ølentusiasters Ølfestival, som starter i København torsdag.

I tillegg til øl, inneholder isen ekstrakt fra friske skudd av gran og furu - noe som gir en frisk og aromatisk smak, heter det i pressemeldingen.

Produsentene har tatt med seg et par tusen smaksprøver til ølfestivalen, og håpet er at isen skal kunne kjøpes i danske butikker til høsten, skriver dansk TV2.

Det er ikke kjent om det blir innført aldersgrense for å kjøpe den alkoholholdige fristelsen.