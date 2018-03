Lar seg ikke true av regjeringskrise-trussel

Det sier parlamentarisk nestleder i KrF Hans Fredrik Grøvan, etter at en regjeringskilde i dag opplyser til VG at hele Solberg-regjeringen vil gå av hvis også KrF går inn for mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug.



Ifølge VG-kilden skal Solberg ha gjort den konsekvensen veldig klar overfor KrF-ledelsen, men Grøvan hevder at de ikke lar seg presse.