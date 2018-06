Lar voldtektsmenn gå fri

Det konkluderer en fersk tilsynsrapport fra Statsadvokaten, som Klassekampen har fått innsyn i.



Der heter det at voldtektssaker med kjent gjerningsmann blir liggende i påvente av kapasitet, selv om det ofte kun er få etterforskningsskritt som gjenstår.



Sjef for enheten, Grete Lien Metlid, erkjenner kapasitetsproblemer, men understreker at det allerede er gjort flere forbedringer, og at de skal ansette flere.