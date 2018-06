Leaser biler som aldri før

Nordmenn leaset biler for 29 milliarder kroner i fjor.

Det er en økning på 11,5 milliarder kroner siden 2013, eller 66 prosent, viser beregninger SpareBank1 SMN har gjort for P4 Nyhetene.

- Leaser fordi de ikke får lån

- Nær 40 prosent av nye biler leases. Det vi tror er at fallet i boligprisene er med på å gi mange en brems i bilkjøpsmulighetene, sier privatøkonom i SpareBamk1 SMN, Endre Jo Reite, til P4 Nyhetene.

I 2017 ble 84.181 biler leaset. Det er 22.350 flere leasede biler enn i 2013.

- Usikkert å velge bil

- Det stemmer helt med det vi har sett med andre tall, sier fungerende kommunikasjonssjef i NAF, Nils Sødal.



Han er ikke overrasket over utviklingen og sier det er vanskeligere enn noensinne å velge bil.

- Det ene er teknologiutvikling, da særlig på elbilsiden. Så er det politiske vedtak som gjør det dyrere, særlig i byene, å bruke særlig dieselbiler. Da er det stor usikkerhet om hva som er riktig å gjøre og dermed velger folk leasing for å kjøpe seg fri fra den usikkerheten.

- At leasingandelen er stor skyldes nok også at det kan føles som et bedre valg hvis det er usikkerhet knyttet til verdifall, sier Reite i SpareBank1 SMN.

Tror færre vil låne penger til bil

Sødal i NAF sier det kan være likeså greit å lease bil som å ta opp billån for å kjøpe bilen.

- Man skal bare være klar over hva man gjør i forhold til kontrakten man inngår og lese den nøye. Så må man passe godt på bilen, kanskje bedre enn en bil man eier for å unngå skader som kan gi en ekstrakostnad når leasingavtalen er over, sier Sødal.

Også Reite i SpareBank1 sier det er flere ting å ta hensyn til:

- Det er viktig at en tenker på totalkostnaden. Månedskostnaden kan se lavere ut enn et billån men totalt sett så kommer man nok ut i null, sier privatøkonomen.

Sødal i NAF tror det på sikt vil bli mindre vanlig å ta opp billån for å kjøpe bil.

- Det ene er leasing som har eksistert lenge. Nå ser du en del aktører som lanserer abonnementer på bil, en slags leasing 2.0. Det vil nok endre seg veldig, særlig i de større byene, hvordan folk eier bilen sin, sier Sødal.