Lege dømt for medikamentdrap

Den 59 år gamle legen som var tiltalt for å ha gitt sin samboer så mange medikamenter at hun døde er nå dømt til fire års fengsel.

Han er dømt for uaktsomt drap og grovt bedrageri.



39 år gamle Anne Linell Sund ble funnet død på sofaen i hjemmet på Bygdøy i Oslo i desember 2014.



Ett år etter ble samboeren pågrepet.



Han har nektet skyld i dødsfallet, men har erkjent straffskyld for å ha forfalsket et testamente der han skulle arve flere millioner kroner.