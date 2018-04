Mange av de nye oljejobbene kommer via vikarbryåer.

Ingeniørforbundet NITO forteller til Klassekampen at når det nå ansettes igjen i oljebransjen er det mange av jobbene som kommer i form at midlertidige stillinger.



Nå krever de at de nye reglene mot innleid arbeidskraft i byggebransjen skal gjelde alle bransjer.