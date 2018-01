Leier inn vikarer for 900 millioner

Bare siden 2012 utgjør vikarsummen 4,3 milliarder kroner, skriver Aftenposten.



Akershus universitetssykehus er blant sykehusene som bruker aller mest på å leie inn vikarer og hovedtillitsvalgt Torgeir Birkeland sier til avisen at han frykter bruken går ut over pasientsikkerheten.



Vikarer som jobber for en kortere periode får ikke samme kompetansen som en fast ansatt sykepleier, sier Birkeland.