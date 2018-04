Lekeslåssing kan være bra for barn.

Det går fram i en ny studie fra Oslo Met, som viser at små barn kan lære mye av å såkalt risikolek som kan ende i tårer.



Forsker Rasmus Kleppe viser til at barn lærer av erfaring når det gjelder å sette egne grenser. Dersom de ikke lærer dette som barn, kan de ende opp med å ta for store sjanser når de blir eldre, sier han.