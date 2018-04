En lærer i Trondheim kommune som var beskyldt for å ha utøvd vold mot elever flere ganger har fått medhold i retten i at han ble ugyldig oppsagt.

Et flertall i Sør-Trøndelag tingrett mener det ikke er bevist at læreren gjorde det han var anklaget for, skriver NRK.



Kommunen dømmes samtidig til å betale mannen 30.000 kroner i oppreisning og 425.000 kroner i sakskostnader.