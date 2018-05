Lærere over hele landet opplever vold

KREVENDE: Økende vold og trusler mot lærere er et problem over hele landet, viser ny undersøkelse fra Respons Analyse. Foto: NTB Scanpix

Det viser en undersøkelse fra Respons Analyse, gjennomført blant Utdanningsforbundets medlemmer.



Halvparten av de spurte barneskolelærerene svarer at de har opplevd å bli fysisk angrepet eller innblandet i voldsepisoder. Tilsvarende tall for lærere på ungdomsskoletrinnet er 19 prosent.

Høye tall Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal forteller at de ikke finner store forskjeller mellom Oslo og resten av landet. Han kaller undersøkelsen urovekkenden lesning.

– At så mange rapportere om dette er alvorlig, det skal jo ikke være sånn, sier Handal til P4 Nyhetene.

På landssbasis oppgir 45 prosent av de spurte lærerene at de én eller flere ganger har blitt utsatt fra trusler fra elever som de har oppfattet som ubehagelige. Ifølge Handal kan dette dreie seg om flere ulike ting.

– I tillegg tilstygg ordbruk er det flere som forteller om både spytting, lugging og slag mot hodet, sier han.

Doblet seg på få år Andelen lærere som rapportere om voldshendelser har doblet seg siden 2005.

Handal kaller utviklingen dramatisk, og tror den skyldes flere ting.



– Det er flere elver som har problemer med å finne seg til rette i skolen nå enn før, i tillegg er det nok også flere som sliter med psyisk uhelse, og på toppen har vi dårligere lærertetthet og flere ufaglærte, sier Handal.





Han mener vi må gjøre noe med alle disse tingene for å få bukt med utviklingen.





Etterlyser mer oppfølgning

Et annet stort problem at flere av lærerne ikke føler at de får nok hjelp og støtte når det oppstår ubehagelige og skremmende episoder. 40 prosent svarer at de ikke føler de blir godt nok ivaretatt av arbeidsgiveren sin.

– Dette er en kjempeutfordring som vi må ta tak i. Jeg frykter at dette på sikt vil føre til at flere lærere velger bort yrket sitt, sier Handal.





I tillegg understreker han at dette også er et stort problem for elevene som utøver vold.





– Det er jo et uttrykk for at disse barna ikke har en hverdag som er tilfredsstillende for dem, og at de ikke får den hjelpen og støtten de har behov for. Så denne utviklingen er alvorlig for både elver og lærere.