Leteaksjon i Hardanger

En mann i 20-årene ble meldt savnet i går kveld, etter ikke å ha kommet hjem fra en fjelltur.



Mannskap fra Røde kors, Norske redningshunder, politiet og et redningshelikopter deltar i søket nå i morgentimene.



Letingen vanskeliggjøres ved at søkeområdet er så stort, i og med at politiet ikke har konkrete opplysninger om hvor mannen kan befinne seg, melder Bergens Tidende.