Leter etter flere fornærmede

Så langt har To menn status som fornærmede.

Politiet søker etter flere i det elektroniske materialet som de har beslaglagt, skriver VG.



Samfunnstoppen er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å misbruke sin stilling. I tillegg er en han siktet for å ha utnyttet en person under 18 år.



Mannen stiller seg uforstående til siktelsen.