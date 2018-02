Lewinsky: - Offer for maktmisbruk

I dag mener hun at hun ble utsatt for grovt maktmisbruk, melder NTB.



I et innlegg i magasinet Vanity Fair skriver Lewinsky, som i dag er 44 år gammel, at hun har sett på affæren som et forhold basert på samtykke, men det har metoo-kampanjen endret.



– Han var min sjef og den mektigste mannen på kloden. Han var 27 år eldre enn meg og burde visst bedre, skriver Lewinsky.