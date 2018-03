Liss-Merethe ble alvorlig skadet i spinningulykke – vant i retten

For fire år siden ble Liss-Merethe Hermansen alvorlig skadet da hun trente på Spenst i Alta. Nå har hun vunnet ankesaken mot treningssenteret i Hålogaland lagmannsrett.





– Det er helt ubeskrivelig. Det er en seier for både meg og sønnen min på 15 år. Han har vært en fantastisk støtte for meg, sier Liss-Merethe Hermansen til P4.



Ulykken skjedde da hun skulle i gang med en spinningtime i 2014.

– Jeg satte meg opp på setet da instruktøren startet timen. Det skjedde så fort og jeg hørte bare et smell, et smell som jeg fortsatt kan høre, forteller Hermansen.

Det viste seg senere at det var en bolt i setet som hadde knekt tvers av.

Hermansen raste i bakken og måtte hentes av ambulanse. Resultatet ble to ødelagte nakkevirvler og nedsatt funksjon i høyrearmen. Hun klarer blant annet ikke å løfte armen over hodet lenger, og har måttet trappe ned jobbingen til 50 prosent stilling.

– Kundene er vernet Hermansen forsøkte i flere år å få Spenst Alta til å ta ansvar, men treningssenteret har ment at ulykken var en beklagelig hendelse, og at ingen kan lastes for det som skjedde.

I tingretten fikk Spenst medhold, men nå har altså lagmannsretten kommet til motsatt konklusjon.

Hermansens advokat, Einar I. Lohne, sier det er helt nytt i norsk rettspraksis at folk som skades på et treningssenter har krav på et slikt vern. Han mener dommen skaper presedens.

– Det er Spenst Alta som er ansvarlig hvis treningsapparatene knekker sammen mens noen trener. Kundene er vernet, og det er treningssenteret som er ansvarlig, sier Lohne til NRK.

SKADET: Liss-Merethes skulder ble skadet i episoden. I ettertid er det konstatert at hun har nedsatt funksjon i høyrearmen på grunn av en ødelagt nerve. Foto: Privat

Ønsker ikke å kommentere

Daglig leder på Spenst Alta, Lene Johansen, ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til sin advokat, Yngve Skogrand.