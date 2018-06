Ikke alle kulturer er like mye verdt, sa Sylvi Listhaug da hun var på et åpent møte på Universitetet i Tromsø sin campus i Harstad i dag.

Hun sa fra scenen at en kultur med kvinneundertrykking og manglende religionsfrihet ikke er like mye verdt, melder Harstad Tidende.



Listhaug sa videre at vi må ta kampen mot den ukulturen.