Listhaug-bildet er borte

MALT OVER: Dette gatekunstverket er ikke lenger å se i Bergen. Foto: Instagram/AFK Artworks

Natt til onsdag ble det omstridte gatemaleriet av Sylvi Listhaug malt over.

Gatekunsten dukket opp natt til 2. påskedag. Den anonyme gatekunstneren «AFK» har imidlertid presisert at bildet er ment som mediekritikk, og ikke et angrep på den omstridte Frp-politikeren.

Representanter for sameiet fortalte pressen tirsdag at det var delte meninger i nabolaget om kunstverket skulle få stå, ifølge NRK. Men nå har altså noen andre tatt beslutningen for dem.

Politiet i Bergen opplyser til VG at de ikke har fått noen melding eller anmeldelse i løpet av natten.

– Vi var i kontakt med gårdeieren i løpet av gårsdagen, og da skulle det opprinnelige veggmaleriet tas opp til diskusjon i sameiet. Nå når veggmaleriet er tagget over, må sameiet fortsatt finne ut om de mener noe er tilgriset og om de ønsker å anmelde, sier operasjonsleder Tatiana Knappen til avisen.