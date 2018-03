Listhaug-bråket: - Dette skaper splid

Frp-statsråden hevder i posten at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristenes rettigheter enn å ta vare på nasjonens sikkerhet, etter at Ap stemte ned forslaget om at fremmedkrigere skal kunne fratas statsborgerskapet uten dom.

Facebook-innlegget har preget den politiske diskusjonen de siste dagene.



- Innlegget er godt egnet til å skape splid, sier professor ved OsloMet, Anne Birgitta Nilsen. Hun har også forsket på hatretorikk og mener innlegget er preget av en oss-dem retorikk.







- Og det tenker jeg er veldig uheldig, sier hun.

Ap landsforæder

Ifølge Nilsen kan innlegget gi assosiasjoner til at man enten er med terroristene og Ap, eller så er man med Frp. I tillegg har den en forbindelse til konspirasjonsteorien om at Ap er landsforrædere og samarbeider med ekstreme islamister for å islamisere Europa.





- Og dette her er jo selvfølgelig ikke sant, sier Nilsen. Hun mener statsministeren bør sørge for at hennes regjeringsmedlemmer bidrar til en samlende retorikk.





Bevisst

Statsminister Erna Solberg har fått mye kritikk etter at innlegget ble publisert.





- Jeg tror nok at Erna Solberg ser at det er viktig for Fremskrittspartiet og deres oppslutning at de får lov til å fronte sine primære standpunkter, spesielt i innvandringsspørsmålet, sier statsviter Svein Tore Marthinsen.





Appellerer til andre velgere

Han mener Solberg med dette lar Frp få holde på med litt dobbelkommunikasjon.





- Fordi Fremskrittspartiet appellerer til en god del andre type velgere enn det høyere gjør. Derfor tror jeg Solberg er litt forsiktig i kommentarene til det Listhaug holder på med på Facebook, selv om hun er noe uenig. Men hun ser det taktisk strategiske her, sier han.





Går en grense

Selv om Listhaug får kommunisere partipolitikk samtidig som hun er statsråd, går det en grense.





- Jeg syns nok kanskje at hun var litt klarere denne gangen i å få fram og hevde at de kanskje gikk litt for langt, sier Marthinsen.