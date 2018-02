Justisminster Sylvi Listhaug bryr seg ikke om kritikken som har kommet mot henne, etter at hun kalte pedofile overgripere for monstre.

Listhaug mener dette ikke handler om retorikk, og sier til Dagbladet at problemet er at det finnes et meningspoliti i Norge som bestemmer hva det er lov til å mene.



Listhaug sier overgrepssaker treffer henne i hjertet og at hennes jobb er å redde barn, ikke diskutere begreper.