Justisminister Sylvi Listhaug gir støtte til politiet etter at de hentet ut en afghansk framilie fra kirkeasyl på Fitjar i Hordaland forrige fredag.

Politiet brøt seg inn i huset til menigheten fordi de mente bygget i praksis fungerte som en bolig.



Listhaug sier til NTB at politiet har opptrådt korrekt, og at aksjonen var nødvendig, selv om det må ha vært tøft for familien.