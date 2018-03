Listhaug klargjorde unnskyldning

Justisminister Sylvi Listhaugs forsøk på beklagelse for sitt facebook-innlegg der hun beskylder Ap for å sette terroristers rettigheter foran landets sikkerhet ble ikke godtatt av opposisjonen.

Kritikken ble så sterk at Listhaug gikk opp igjen på talerstolen for å klargjøre unnskyldningen.



- Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning, derfor vil jeg understreke at jeg gir en uforbeholden unnskyldning, sa Listhaug.