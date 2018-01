Listhaug kritisk til imambesøk

Innvandringsminister Sylvi Listhaug reagerer kraftig på at den omstridte imamen Said Rageah er invitert til et muslimsk trossamfunn i Stavanger.

Det er Islamsk Opplæringssenter i Stavanger som har invitert predikanten til å tale i trossamfunnet i Hillevåg, skriver Rogalands Avis.



Imamen skal blant annet ha sagt at man skal kunne dømmes til døden for blasfemi og at kvinner kun skal forlate hjemmet dersom det er nødvendig.



Listhaug vil ha et lovforslag som nekter hatpredikanter innreise til Norge.