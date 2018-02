Listhaug til folkemøte på Holmlia

Jusisminister Sylvi Listhaug deltar i kveld på et folkmøte på Holmlia, sammen med politisjefen for Oslo Øst og byrådsleder Raymond Johansen.

Møtet kommer i stand etter at bydelen har opplevde flere avorlige voldshendelser den sisten tiden, sist med skyting midt i et boligområde i forrige uke.



Sogneprest Silje Andreassen er en av dem som har ønsket seg et møte. Hun sier flere barn opplevde skytingen som skremmende.