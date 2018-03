Tirsdag gikk Listhaug av som justisminister, og i sin avskjedstale lovte hun å være aktiv når hun nå går tilbake til Stortinget.



Leder i Frps valgkomité, Morten Wold, sier til Dagbladet at de nå skal vurdere hvilken komité de vil plassere Listhaug i, og at det kan bli avgjort like etter påske.