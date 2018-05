Lite bråk natt til 17. mai

Selv om flere ordensforstyrrelser og støy fra russen er meldt inn, har det ikke vært mer enn man må regne med, opplyser politidistriktene til NTB.



Kun i Nordland var det litt mer å gjøre enn vanlig.



Der har det vært et titalls russeoppdrag. To ble kjørt til arresten i Bodø, et par måtte kjøres hjem i Mosjøen og en var så beruset at han måtte kjøres til legevakten.

Men heller ikke der har det vært alvorlige hendelser med store personskader.