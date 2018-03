For fjerde år på rad er det målt svært lite vinteris i Arktis.

I vinter har det på det meste blitt målt 14,48 millioner kvadratkilometer med sjøis, noe som er litt mer enn fjoråret, da det ble mål rekordlite is.



Det har forsvunnet nesten et halvt Middelhav med is, sammenlignet med gjennomsnittet i perioden 1981 til 2010.