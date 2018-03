Det sier LOs første nestleder, Peggy Hessen Følsvik, etter at det i dag tidlig ble oppnådd enighet om en ny pensjonsløsning for rundt 800 000 ansatte i offentlig sektor.



Blant hovedpunktene er at det vil lønne seg å jobbe lenger, og at alle offentlig ansatte får tjenestepensjon.



Følsvik er fornøyd med avtalen.