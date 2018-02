Reformen som åpnet for mer midlertidige ansettelser er en fiasko.

Det mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, melder NTB.



En fersk rapport viser at reformen som ble innført i 2015 ikke har gitt flere jobber slik intensjonen var.



Men arbeidminister Anniken Haugli mener det er for tidlig å felle en endelig dom over endringene i arbeidsmiljøloven.