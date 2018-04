LO-veteran har tro på løsning

Det er et godt tegn at forhandlingene i årets lønnsoppgjør i privat sektor pågår fortsatt, så mange timer på overtid.

Det sier LO-veteran Arve Bakke til FriFagbevegelse.



Han tror det betyr at meklingen ender med en forhandlingsløsning.



Fristen for at LO, YS og NHO skulle komme til enighet gikk ut ved midnatt, og de forhandler nå 11 timer på overtid.



Blir de ikke enige blir 35 000 tatt ut i streik, det blir i såfall den største streiken i Norge på 18 år.