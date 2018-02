Lokallag venter kaos når Giske kommer

Det nye lokallaget Orkland Arbeiderparti venter kaos når Trond Giske kommer til konstitueringsmøtet lørdag.

Dette er Giskes første offentlige opptreden siden han ble sykmeldt like før jul, etter flere varsler om upassende oppførsel.

Flere medier har meldt sin ankomst til møtet i Gjølme i Sør-Trøndelag lørdag, der lokalpartiene i Meldal, Agdenes, Snillfjord og Orkdal offisielt slår seg sammen til Orkland Arbeiderparti.

- Det kommer veldig mye presse fra Oslo, sier leder i interimstyret i Orkland Ap, Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, til P4 Nyhetene.

Gulbrandsen har ikke oversikt over hvor mange journalister og fotografer som kommer, men både TV2, NRK, VG, Dagbladet, Aftenposten, Adresseavisen, Dagsavisen og Nettavisen har meldt fra om at de sender journalister til møtet.

Folkets Hus i Gjølme i Orkdal er et forholdsvis lite lokale med plass til rundt 270 personer. Møtet starter klokka 13 og Trond Giske skal innlede møtet.

- Det kommer til å bli litt kaos, men vi må bare prøve å ha en plan. Vi har snakket med alt av media så de er informert om at dette er et forholdsvis lite lokale og at målet vårt er å ha et ordinært årsmøte, sier Gulbrandsen.

Lokalpartiet har sendt ut en pressemelding der de ber media ta hensyn. Blant annet bes journalistene om å ikke oppsøke enkeltmedlemmer.

- Vi er et kommuneparti bestående av medlemmer som ikke er skolert i mediehåndtering og som ikke er vant med et sånt trykk. Vi har egne saker vi har lyst til å debattere og vedta og det synes vi at vi skal få lov til uten at dette publiseres i media under debatten, sier lokallederen.





FOLKETS HUS: Her på Folkets Hus i Gjølme i Orkdal skal Trond Giske gjøre comeback lørdag. Foto: Google Maps

- Giske vil bli tatt godt imot

Partiet ber også om at Giske må få ankomme møtet i fred, at pressen respekter at dette er et årsmøte og at de unngår å stille spørsmål etter at intervjurunden med Giske er ferdig.

Gulbrandsen sier Giske vil bli tatt imot med åpne armer på møtet:

- Han vil bli tatt i mot som en hvilken som helst annen innleder, helt sikkert med applaus. Han er veldig velkommen.

Selv om lokalpartiet er forberedt på at møtet kan bli kaotisk er de også positive til all oppmerksomheten.





- Det som er fint er at det ikke er mange som ikke har fått med seg at det er noe som heter Orkland Arbeiderparti, sier Gulbrandsen.