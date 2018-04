Lokalsamfunnet i Figgjo i Sandnes er i sorg etter at tre familiemedlemmer fra bygden døde i en campingulykke på Sokn i går.

En far, mor og sønn mistet livet da campingvognen deres ble overtent.



Datteren var ikke med på turen og blir nå ivaretatt av besteforeldrene.



Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, sier til NRK at venner og naboer samlet seg i går for å sørge sammen.