Spill med symboler som retter seg mot barn har blitt et stort problem for britiske myndigheter, skriver The Sunday TImes.



Ni prosent av barna i Storbritannia har spilt gratis på nett, mens seks prosent har spilt med penger.



Organisasjonen Spilleavhengighet Norge er bekymret for at trenden også kan nå Norge, skriver Vårt Land.