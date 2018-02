Bakgrunnen for årets lønnsoppgjør er bedre enn i fjor.

Det viser den foreløpige rapporten fra Det teknisk beregningsutvalget, som legger grunnlaget for oppgjøret.



Nøkkeltallene viser at de fleste fikk høyere lønn i fjor, med en gjennomsnittlig lønnsvekst på 2,5 prosent.



Leder for utvalget Ådne Cappelen sier vi på mange måter er gjennom en krise