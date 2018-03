Håvard Holmefjord Lorentzen er historisk igjen - nå er det klart at han har vunnet verdenscupen på skøyter sammenlagt.

Det ble klart etter at landslagskompis Sverre Lunde Pedersen vant 1500 meteren under verdenscup-avslutningen i Minsk.



Tildigere i ettermiddag vant Lorentzen også 500-metersverdenscupen sammenlagt - noe som også er historisk for en norsk skøyteløper.