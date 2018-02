Mannen som ble pågrepet i Tjeldsund i Nordland fjor, siktet for seksuelle overgrep mot barn under 16 år, blir løslatt.

Siktelsen opprettholdes, men politiet sier etterforskningen har kommet så langt at de mener videre varetekt ikke er påkrevd.



Etterforskningen pågår for fullt. I alt 22 personer har status som fornærmet i saken, og politiet utelukker ikke at det vil dukke opp flere.