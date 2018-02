Mannen som er siktet for falsk forklaring i Janne Jemtland-saken ble ikke varetektsfengslet i dag.

Retten mener grunnvilkåret for fengsling ikke er oppfylt, men han er altså forsatt siktet.



Politiet begjærte varetektsfengsling i to uker, og retten har gitt såkalt oppsettende virkning som betyr at siktede vil sitte fengslet inntil påtalemyndighetens anke er behandlet i lagmannsretten.