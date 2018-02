Lot bilen stå i snøværet

Tallene fra Fjellinjen for januar viser en nedgang på 5,8 prosent sammenliknet med januar 2017.



I tillegg gjorde all snøen at bilkjøringen sank ytterligere. For tirsdag 16. januar, da det falt ekstra mye snø i Oslo, ble det registrert hele 16,9 % - eller 51 000 - færre bilpasseringer i bomringen enn dagen før.