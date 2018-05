Lover å skaffe penger hvis Rybak vinner

Kulturminister Trine Skei Grande lover å skaffe penger til et potensielt nytt Eurovision-arrangement i Norge, dersom Alexander Rybak igjen vinner konkurransen.

I en videopost på Facebook sier Grande at hun har troen på Rybak og dersom han gjør jobben vil hun ta den påfølgende jobben med å sørge for en forrykende finale i Norge til neste år.



Dersom det skal bli en realitet må Rybak først synge seg videre fra den andre semifinalen i morgen. Bookmakerne spår at Rybak er blant de tre største favorittene til å vinne på lørdag.