Lover å ta tak i sikkerhetsbrudd

Etter tilsyn ved 219 industribedrifter er konklusjonen at altfor mange jobber under farlige forhold; hele sju av ti bedrifter overholdt ikke sikkerhetslover for ansatte.



Det skal ikke være slik, sier Stein Lier-Hansen, direktør i Norsk Industri. De skal nå samarbeide med de ansattes organsiasjoner for å gjennomføre tiltak.