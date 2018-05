Lover ressurser til nettkriminalitet

Fleder medier har skrevet om en Facebook-gruppe i Rogaland for folk som vil kjøpe smuglervarer som sigaretter, brennevin og øl.



Politiet viser til at de er på etterskudd når det gjelder kriminalitet på nett, og prioriterer ikke saken.

– Vi er på etterskudd når det kommer til nettbasert kriminalitet, sier Grete Winge, som er leder for fellesenhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad

- Når stadig mer av kriminaliteten i dag foregår på nettet, må også politiet være tilstede.

- Internett kom ikke i går, hvorfor henger politiet etter?

- Vi har i mange år vært opptatt av å få mer politi i gatene. Politiet skal blir mye mer tilstedeværende på internett i årene fremover. Det kan jeg love, sier Frølich.

Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet, som også sitter i justiskomiteen, håper ord blir til handling.

- Hvis Høyre lover det, så kommer revidert nasjonalbudsjett snart, og vi kan håpe de legger mer penger på bordet.

- Politiet må få mer ressurser, både til å bekjempe kriminalitet på nett, men også til å følge opp, for eksempel, tollbeslag og følge opp sakene til bakmenn og organiserte nettverk, sier Mehl til P4 Nyhetene.

Hun sier det er riktig at politiet prioriterer alvorlige saker, som overgrepssaker mot barn.

- Men det kan ikke være sånn at det er det eneste politiet skal gjøre. Da ender vi i praksis opp med et lovløst samfunn, der folk kan gjøre det de vil på nettet, uten at det får konsekvenser.

2018 er året der politidistriktenes nye organisering blir ferdig, i regjeringspolitireform, som Senterpartiet er kritisk til.

Partiet mener den har sentralisert politiet og at det ikke har fulgt nok penger med.

- Det har gjort at mange politidistrikt har utfordringer med kapasitet, og folk opplever at politiet ikke er nok tilstede og ikke får fulgt opp store og små saker.

Frølich ser svært alvorlig på at folk kjøper smuglervarer på nett, og viser til at de på den måten finansierer organisasjoner som driver med drap, menneskehandel, utpressing og våpenhandal.