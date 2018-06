Partene har denne uken forhandlet om lønns- og arbeidsavtaler for ambulanseflypilotene, og er enige om møtes igjen over helgen, skriver VG.



Mange luftambulansefly har blitt stående på bakken etter at Babcock vant anbudet om å ta over tjenesten, uten å tilby pilotene samme lønnsbetingelser.