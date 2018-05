Beredskapen er økt fra grønt til gult, melder NRK.



I går sto et ambulansefly i Alta og begge flyene på Gardermoen på bakken på grunn av mangel på mannskap.



Flere flyteknikere har meldt seg syke etter at de fikk vite at de kan miste jobben neste år når det svenske selskapet Babcock overtar driften.