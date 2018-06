Sjefen for det nasjonale flyselskapet i Tyskland, bekrefter i en tysk avis at de er i kontakt med flyselskapet om et oppkjøp.



Norwegian-aksjen steg med ti prosent da Oslo Børs åpnet i dag, som følge av nyheten.



Dermed får British Airways-eieren, IAG, kraftig konkurranse, som fra før av har lagt inn to bud men fått avslag.