En ny studie viser at lungekreft kan avdekkes tidligere.

Studien ble lagt frem på verdens største kreftkonferanse i Chicago i juni.



Den viser at en enkel blodprøve, og kartlegging av en pasients gener, kan avdekke rundt halvparten av alle lungekreftpasienter på et tidlig stadium.



Kreftlege Odd Terje Brustugun, sier til VG at lungekreft kan gå fra å være dødelig, til å bli en kronisk sykdom man kan leve med.