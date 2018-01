Lurte kjendisadvokat til å betale kreftbehandling

Tidligere journalist og privatetterforsker Geir Selvik Malthe-Sørenssen er tiltalt for å ha lurt advokat Harald Stabell til å betale for en kreftbehandling han ikke trengte.

Malthe-Sørenssen ble kjent for å ha fabrikkert opplysninger i blant annet Treholt-saken. Nå er han tiltalt for en rekke forhold som gjelder bedrageri og dokumentforfalskning.



Stabell skal ha lånt den tidligere journalisten 500 000 kroner ved minst to anledninger for å behandle en kreftdiagnose han aldri hadde, melder TV2.