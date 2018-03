En 37 år gammel mann er i Nedre Telemark tingrett dømt til fengsel i et halvt år for medvirkning til likskjending.

Mannen er dømt for sin rolle i saken der en 56 år gammel kvinne ble drept, lagt i et hundebur og dumpet i Skienselva.



Kvinnens levninger ble funnet i april 2015 etter at hun hadde vært savnet i nesten tre år.