Må vente på obduksjonen

Dødsfallet blir betegnet som mistenkelig og en mann i 50-årene er siktet for kroppskrenkelse med døden til følge.



Politiet kan så langt ikke si noe sikkert om dødsårsaken og opplyser til NRK at det er svært uheldig for etterforskningen at de må vente så lenge på obduksjon.



De skal nå vurdere om den siktede skal løslates.