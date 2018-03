Madsen diskuterte hvor man kunne skjule lik

Madsen skal ha nevnt Køge bukt der kroppsdelene til den svenske journalisten Kim Wall ble funnet, som et bra sted til dette, fordi det er mye skipstrafikk i området.



Det kom fram i rettssaken mot Madsen i dag. Og et vitne skal også ha fortalt at Madsen har snakket om at han ønsket å begå den perfekte forbrytelse.