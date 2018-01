Det opplyste politiet i København på en pressekonferanse for få minutter siden.



Den danske oppfinneren ble nå i ettermiddag tiltalt for overlagt drap på den svenske journalisten Kim Wall som forsvant etter en tur i Madsens ubåt i august.



Påtalemyndigheten vil be om livsvarig fengsel når rettssaken starter 8. mars.