Malala endelig hjemme

Fredsprisvinner Malala Yousafzai er i dag tilbake i Swat-dalen i Pakistan der hun ble skutt av Taliban for over fem år siden.

I oktober 2012 stanset Taliban skolebussen hun satt i og skjøt den da 15 år gamle jenta i hodet etter at Malala hadde blant annet skrevet en blogg om jenters rett til utdanning.



I dag returnerte hun for første gang siden angrepet under streng bevoktning av det pakistanske forsvaret til området hvor familie og venner tok imot henne.